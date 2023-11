St. Martin 2023 in Hilden Abschluss der Martinswoche im Fabry-Museum

„Wir freuen uns sehr, dass die neu gewonnene Kooperation mit dem Wilhelm-Fabry-Museum es uns ermöglicht, gemeinsam mit Sponsoren die Kinder unserer Stadt zu motivieren, sich für das immaterielle Kulturerbe Martinstradition der Unesco einzusetzen“, erklärte Rauscher weiter. Ein besonderer Dank gelte auch dem Team der Stadtbibliothek, das es ermöglicht habe, die Ausstellung „Kulturerbe St. Martin“ zu präsentieren. Darüber hinaus bot die Bücherei ein Quartier zur Vorbereitung des großen Festumzuges am 5. November: „Über 900 St.-Martinstüten wurden im Foyer der Stadtbibliothek für die Hilden er Kinder vorbereitet, die zum Teil in den Verkauf kamen und an die Tafel sowie das evangelische Kinderheim Hilden gespendet wurden“, berichtet Rauscher weiter.