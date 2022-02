Hilden : Abriss für neue Eckbebauung

Hilden Eine prominente Ecke in Hilden ändert ihr Gesicht. Das Haus Mittelstraße 81 wird abgerissen. Auch die Ladenlokale Axlerhof 3 und 5 (im Bild) werden durch einen Neubau ersetzt.

Sie gehören einem anderen Eigentümer als die Mittelstraße 81. Von der Höhe her wird sich das Geschäftshaus Mittelstraße 81 mit fünf Wohnungen an seinem Nachbarn Mittelstraße 79 orientieren. Der Neubau Axlerhof 3 und 5 „treppt“ in Richtung Axlerhof ab, erläutert Architekt Christof Gemeiner: „Meine Idee ist, den Neubau städtebaulich möglichst ruhig um die Ecke zu führen und auf den Axlerhof zu verweisen. Der alte Markt braucht eine möglichst einheitliche Bebauung.“