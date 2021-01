Hilden : Abhol-Service der Bibliothek ist gefragt

Die Stadtbücherei am Nove-Mesto-Platz hat mehr als 6000 Kunden. Sie schauten in normalen Jahren mehr als 130.000 Mal im Jahr vorbei. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Kunden der Stadtbücherei können bis zu zehn Medien online bestellen und dann am Eingang abholen. Das Interesse an dem Angebot ist groß. „Wir sind völlig überrannt worden“, sagt Leiterin Silke Liesenkloß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Festag

Im Einzelhandel erfreut sich „Click & Collect“ seit Wochen steigender Beliebtheit. Auch die Stadtbücherei Hilden bietet seit gut einer Woche eine kontaktlose Abholstation an. Kunden können bis zu zehn Medien ausleihen und telefonisch oder per E-Mail einen Abholtermin vereinbaren. Bereits während der ersten coronabedingten Schließung im Frühjahr 2020 gab es dieses Angebot. Jetzt ist der Andrang groß. „Wir sind völlig überrannt worden. Bereits in der ersten Woche hatten wir über 50 Termine“, berichtet Bibliotheksleiterin Silke Liesenkloß. Im Frühjahr kamen 425 Bestellungen zusammen. „Die Leute sind froh und dankbar, dass sie wieder etwas ausleihen können“, sagt Liesenkloß: „Das macht Freude.“

Gleichzeitig steckt hinter dem Angebot ein hoher Aufwand für vergleichsweise wenige Ausleihen. Bei 20 Terminen pro Tag können so maximal 200 Medien ausgeliehen werden. Normal sind es vier- bis fünfmal so viele. Am Lesegeschmack der Hildener hat sich aber wenig geändert. Unter den Bestellungen sind Romane, Kinderbücher und Krimis. „Nur Reiseführer sind derzeit wenig gefragt“, erzählt sie lachend.

Auch die Zahl der Veranstaltungen der Stadtbücherei sank deutlich. Anstelle der üblichen 300 Vorträge/ Ausstellungen fanden im vergangenen Jahr nur knapp 100 statt. So kam es zu Fehlzeiten, die durch Überstunden und Resturlaub ausgeglichen wurden. „Das hat auch bei den Müttern geklappt, die wegen der Kita- und Schulschließungen ihre Kinder betreut haben“, erklärt Liesenkloß. Die Verwaltungsspitze habe das entsprechend geregelt. Unbeschäftigt waren die Büchereiangestellten aber nicht. Sie produzierten unterschiedliche Videos, in denen sie die Bibliothek vorstellten und die digitalen Angebote erklärten. „Es wurden auch Bestandspflege betrieben und Arbeitsabläufe optimiert“, erklärt die Leiterin. „Die Dinge, die im Alltagsgeschäft verschoben werden müssen, konnten wir nachholen.“