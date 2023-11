Nach Verfolgungsjagd Abgestelltes Auto sorgt für Polizei-Großeinsatz in Hilden

Ein am Hildener Westring abgestelltes Fahrzeug hat am Mittwochnachmittag für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Wie ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage berichtete waren das Auto und dessen Fahrer zunächst auf der Autobahn 59 in Höhe Dinslaken einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Als die Beamten das Fahrzeug stoppen wollten, habe der Fahrer jedoch Gas gegeben und sei geflohen, hieß es.