CDU bringt neuen Antrag ein Abgelehnter Schützen-Zuschuss nur ein „Missverständnis“

Die Hildener Schützen veranstalten unter anderem das Frühlingsfest im März (2024 am 23. März) und das traditionsreiche Schützenfest im Frühsommer. In diesem Jahr findet es vom 7. bis 10. Juni statt. Auf dem alten Markt steht in der Regel das große Festzelt, in dem verschiedene Veranstaltungen stattfinden, unter anderem der Seniorennachmittag und das Lichtpunkt-Schießen für Kinder und Jugendliche. Außerdem gehört immer eine Kirmes zum Schützenfest in der Innenstadt. „Wir werden viel Kraft dafür aufbringen, dieses Fest in diesem Jahr wieder auf die Beine zu stellen und würden uns daher freuen, dieses Fest mit möglichst vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu feiern“, sagte Richard Prell auf der Jahreshauptversammlung der Schützen vor wenigen Tagen.