Unfall bei Hilden Einer von vier Verletzten stirbt in Klinik

Vier 18-Jährige sind am Donnerstag nahe Hilden an der Autobahn 46 bei der Fahrt eines Autos gegen einen Baum schwer verletzt worden. Einer dieser Verletzten, ein Mitfahrer, ist in der Klinik gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Umstände des Unfalles sind noch immer unklar. Die Spuren werden weiter ausgewertet.