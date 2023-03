Unfall bei Hilden Auto prallt gegen Baum – vier Schwerverletzte

Vier Menschen sind nahe Hilden an der Autobahn 46 bei der Fahrt eines Autos gegen einen Baum schwer verletzt worden. Die 18-jährige Fahrerin des Wagens sei am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Düsseldorf aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.