Hilden : A3-Ausbau Thema am alten Markt

Infostand von Straßen NRW und Bürgerinitiative an diesem Samstag in Hilden.

Straßen NRW informiert an diesem Samstag von 9 bis 13 Uhr am alten Markt in Hilden über den geplanten achtspurigen Ausbau der Autobahn 3 zwischen den Kreuzen Leverkusen und Hilden. Der Stand ist Teil eine Infotour, deren Auftakt in Langenfeld war. Direkt neben Straßen NRW wird die Bürgerinitiative „3 reicht!“ Unterschriften gegen eine A3-Verbreiterung in Naturschutzgebiete wie Ohligser Heide und Further Moor sammeln.