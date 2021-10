Polizei bittet um Hinweise : 73-jährige Frau aus Hilden seit Samstag vermisst

Hilden Die Polizei sucht seit Samstagabend nach der als vermisst gemeldeten Christel S. aus Hilden. Hubschrauber und Suchhunde waren bereits im Einsatz. Nun bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe.

Letztmalig gesehen wurde die 73-Jährige am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr in ihrem Wohnumfeld an der Hoffeldstraße in Hilden. Seitdem fehlt von der Frau, welche an einer leichten Demenz leiden soll, jede Spur. Der Ehemann machte sich zunächst auf die Suche. Vergeblich. Gegen 20 Uhr schaltete der Mann die Polizei ein.