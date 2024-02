7 Fakten zum Karnevalsmuseum Tausende Orden und ein Stück Teppich finden sich im Karnevalsmuseum

Gibt es im Museum auch Exponate vom Zeitraum 1933 bis 1945? „Es gibt keine, da war Karneval verboten“, beteuert Bommermann. „Der letzte Rosenmontagszug hier fand 1933 in Ratingen statt.“ In der Festschrift zum 50. Jubiläum des Carnevals Comitees Hilden ist festgehalten, dass während des Zweiten Weltkriegs Karneval in Hilden nicht offiziell gefeiert wurde. Von einem Verbot steht in der Festschrift allerdings nichts. Es stimmt, dass die Nationalsozialisten dem Konzept Karneval zunächst kritisch gegenüber standen: Sie fürchteten das aufrührerische Potenzial der Veranstaltung, die Verdrehung von Hierarchien und auch Männer, die in Strumpfhosen und mit Perücke als Funkenmariechen über die Bühne hüpften. Sie schufen also einige Auflagen, mit denen sich die Bedrohung durch Karneval gut eindämmen ließ: Es durften nur noch Frauen in Frauenkleidung auftreten, die Prinzenproklamation wurde eingeführt und die NS-Organisation „Kraft durch Freude“ versuchte zunehmend Einfluss auf die Organisation und die Finanzen des Karnevals auszuüben. Die Nationalsozialisten wussten den Karneval für ihre propagandistischen Zwecke zu missbrauchen. „In Köln gab‘s schon ein bisschen Karneval. Köln ist ja unausrottbar“, lenkt Bommermann ein. Jedoch: Dort, aber auch in Städten wie Nürnberg, gab es antisemitische Wagen, auf denen sich über die Verfolgung und Ermordung jüdischer Menschen lustig gemacht wurde. Und auch auf den Kappensitzungen gab es nicht nur den Hitlergruß und das Deutschlandlied, sondern auch das Horst-Wessel-Lied (ein Kampflied der Sturmabteilung) als feste Programmpunkte. Ein behördliches Verbot wurde erst 1940 ausgesprochen. Das war allerdings vorrangig dem Kriegsgeschehen geschuldet und nicht der Karnevalsabneigung der Nationalsozialisten.