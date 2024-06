Biotechnologiekonzern Sieben Fakten zum Milliardenkonzern Qiagen in Hilden

Das Hildener Unternehmen wurde 1984 von drei Düsseldorfer Studenten und ihrem Doktorvater unter dem Namen Diagen gegründet, ein Kunstwort, zusammengesetzt aus den Begriffen Diagnostik und Genetik. Metin Colpan entwickelte damals ein Verfahren zur Reinigung und Trennung von Erbinformationen und verwandelte es in eine Geschäftsidee. Mit dabei waren in der Anfangszeit Professor Detlev Riesner, dessen Kollege Professor Carsten P. Claussen, Jürgen Schumacher und Karsten Henco. Die Umbenennung zu Qiagen erfolgte im Zuge des Börsenganges Mitte der Neunzigerjahre. In den USA gab es ein Unternehmen mit einem ähnlichen Namen: Digene. Das Unternehmen sollte übrigens 2007 von Qiagen aufgekauft werden. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 15 Milliarden D-Mark erreichte das Unternehmen Spitzenwerte an der Börse und ließ selbst Dax-Unternehmen wie Karstadt oder Degussa Hüls hinter sich. Durch Allianzen und Übernahmen weitete Qiagen seine Geschäftsfelder aus. Mit genbasierten Arzneimitteln, molekularer Diagnostik und Gentherapien drängte es auf den weltweiten Markt zukunftsträchtiger Technologien. In Hilden siedelte sich das Unternehmen an seinem heutigen Standort im Jahr 2003 an. Knapp 40 Jahre nach der Gründung arbeiten mehr als 6000 Mitarbeiter beim weltweit führenden Hersteller von Probentechnologien. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Qiagen seinen Standort in Hilden erweitert. Die Insolvenz einer anderen Firma spielte dem Biotechnologieunternehmen dabei in die Karten: Nachbar Wielpütz schloss an der Max-Volmer-Straße seine Pforten. 18.000 Quadratmeter wechselten den Besitzer. Thomas Theuringer, Leiter der externen Kommunikation, gab im Frühjahr 2023 bekannt, dass man noch im selben Jahr 2,3 Millionen Euro in den Standort investieren wolle. In einem längeren Prozess sollten es insgesamt 8 Millionen Euro sein.