Walter-Wiederhold-Schule Buntstiftmännchen und Warnwesten gespendet

„Seit dem Jahr 2020 besteht eine intensive Kooperation von 3M mit dem Grundschulverbund Schulstraße“, teilte die Schulpflegschaft mit. In dieser Zeit hätten zahlreiche gemeinsame Projekte angestoßen und durchgeführt werden können. Eines davon sei die Errichtung eines grünen Klassenzimmers an der Düsseldorfer Straße. „Es soll noch in diesem Schuljahr mit Unterstützung des Schulträgers, der Stadt Hilden, von den 106 Schülerinnen und Schülern genutzt werden können“, lautet die Ankündigung.