Das Gesamtergebnis aus Hilden und Haan liegt vor : Stadtradeln ist gelebter Klimaschutz

Von Jahr zu Jahr beteiligen sich mehr Bürger in Hilden an der Klimaschutz-Aktion „Stadtradeln“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Die bundesweite Klimaschutz-Aktion findet auch im Kreis immer mehr Anklang. 495 Stadtradler legen diesmal in Hilden 115.033 Kilometer zurück. In Haan waren es 395. Sie radelten 99.867 Kilometer – für das Klima und eigene Fitness.

Vom 6. bis 24. September waren alle Bürger aufgefordert, kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz zurückzulegen. Radler aus allen kreisangehörigen Städten beteiligten sich direkt für ihre Stadt und damit gleichzeitig auch für den Kreis Mettmann.

In diesem Jahr musste leider aufgrund der Corona-Pandemie auf Gemeinschaftsaktionen wie gemeinsame Rundfahrten oder eine Sternfahrt verzichtet werden.

„Stadtradeln“ ist eine bundesweite Klimaschutz-Kampagne und das größte kommunale Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, dem über 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören.

Dafür zeigte sich das Wetter fast über den gesamten Zeitraum von seiner sonnigen Seite und ermöglichte Radtouren alleine oder auch in kleineren Gruppen bei schönstem Radtouren- und Ausflugswetter.

Jetzt stehen alle Ergebnisse fest: Demnach haben 3703 Radler in 319 Teams im Kreis insgesamt 897.642 Kilometer zurückgelegt und damit umgerechnet mehr als 22-mal die Erde umrundet.

Die Bilanz für den Klimaschutz: ein Minus an Kohlendioxid (CO2) von 131.953 Kilogramm. Damit konnte das Vorjahresergebnis noch einmal um fast 18 Prozent übertroffen und die Ergebnisse damit kreisweit zum sechsten Mal in Folge gesteigert werden.

In Hilden beteiligten sich 39 Teams. Zusammen legten alle Radler 115.033 Kilometer zurück und vermieden 17 Tonnen des klimaschädlichen Kohlendioxid.

Das Team Sportmühle (72 Aktive) schaffte mit 20.336 Kilometern die längste Strecke und kam damit auf Platz 1. Platz 2 belegte „Pedal Sakral katholisch gibt Kette“ (93) mit 19.894 Kilometer. Platz 3 sicherte sich das AkzoNobel Team (20) mit 6371 Kilometern. Auf Platz 4 kam das Team der Seniorendienste Stadt Hilden. Die 24 Teilnehmer legten zusammen 5705 Kilometer zurück. Rang 5 von 39 Teams ging an die Stadtverwaltung Hilden. 18 Aktive fuhren zusammen 5467 Kilometer.

1482 Kommunen nahmen an der bundesweiten Klimaschutzaktion teil. 542.018 Radelnde ersparten der Umwelt sage und schreibe 16.908 Tonnen Kohlendioxid. Hilden kam in der bundesweiten Wertung auf Platz 324 und lag damit ganz schön weit vorne.

Im vergangenen Jahr stiegen bei der Stadtradeln-Aktion im Kreis Mettmann 3500 Menschen aufs Fahrrad. Zusammen bewältigten sie in den drei Aktionswochen auf ihren Drahteseln rund 734.000 Kilometer. In Hilden beteiligten sich im Frühjahr 2019 450 Radler, die zusammen 93.111 Kilometer fuhren. Der aktivste Einzelfahrer war damals Christian Funck von der Feuerwehr. Er absolvierte auf der Fahrt in die tschechische Partnerstadt Nove Mesto und zurück 1722 Kilometer.