Politik in Hilden entscheidet : 300 Euro Energiezuschuss für Tageseltern

Tageseltern in Hilden erhalten einen einmaligen Energiekostenzuschuss in Höhe von 300 Euro. Das beschloss der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch nach längerer Diskussion einstimmig.