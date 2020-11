Hilden : 17-Jähriger Hildener zündet Hecke vor Wohnhaus an

Die Feuerwehr Hilden war schnell vor Ort und konnte die Hecke löschen. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Anwohner haben am Montag (02. November 2020) bemerkt, dass eine Hecken im Innenhof eines Mehrparteienhauses an der Uhlandstraße in Flammen stand. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen.

Von Christoph Schmidt