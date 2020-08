Urnengang : 10.674 Hildener wählen den Integrationsrat

Hilden Wahlberechtige Hildener, die keine Mitteilung erhalten, sollen sich melden. „Wer beispielsweise aufgrund der Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder eingebürgert wurde, wird im Melderegister richtigerweise als deutsch geführt“, erklärt Wahlamtsleiter Klaus Helmer. „Eine mögliche Einwanderungsgeschichte wird nicht immer erfasst.“

Ein Teil der Hildener wählt am Kommunalwahlsonntag 13. September auch den Integrationsrat. Das Gremium setzt sich für die politische Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte ein und berät den Rat in Fragen der Integration. 10.674 Wahlberechtige erhalten in den kommenden Tagen ihre Unterlagen. Da aber nicht alle Wahlberechtigten im Wählerverzeichnis erfasst werden können, bittet die Stadtverwaltung diejenigen, die wählen möchten und dazu berechtigt sind, aber bis zum 23. August keine entsprechende Benachrichtigung erhalten, dies mitzuteilen.