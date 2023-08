Gebiet zwischen Hilden und Haan Moorschnucken kommen an den Sandberg

Die Moorschnucken sind wieder da. Ab diesem Wochenende wird sich die Schafherde rund um den Sandberg bis zu zwei Wochen lang an den Sträuchern, Kräutern und jungen Trieben der Moor- und Heidelandschaft satt fressen, teilte die Biologische Station Haus Bürgel jetzt mit. So betreiben die Schafe ganz nebenbei wertvolle Landschaftspflege. Wenn die Heideflächen in Hilden abgeweidet sind, zieht die Herde weiter in die Ohligser Heide.