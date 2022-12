Spuren des Heiligen in Hilden und Haan Dem Nikolaus in unsere Region auf der Spur

In der Konditorei Karnstedt am Neuen Markt in Haan werden die Schokonikoläuse sogar noch per Hand gegossen. „Bis zum 6. Dezember gibt es Schokonikoläuse, danach fertigen wir dann Weihnachtsmänner“, erklärt Olaf Karnstedt. Die Schokofiguren, die es in Vollmilch-, Zartbitter- oder Weißer Schokolade zu kaufen gibt, unterscheiden sich in kleinen Details. Mehr als 200 Stück hat der Haaner Konditor und sein Team in dieser Saison hergestellt und handbemalt. An Tagen um Nikolaus steigt bei den lokalen Bäckern auch der Absatz an Weckmännern, da dieses Gebäck vielerorts am 6. Dezember verspeist wird. Ursprünglich sollte der Weckmann wohl einen Bischof darstellen.