Highland Games in NRW Richtig starke Kerle in Röcken

Der nächste Highland-Games-Termin für Bloch ist die letzte Augustwoche. Da finden nämlich die 13. Highland Games in Wuppertal statt, wo sie von den Friends of Clan MacLaren ausgetragen werden. Die Ernährung in der Vorbereitungsphase umstellen, so wie das in Filmen öfter mal gemacht wird, werde Bloch dafür aber nicht. Und auch großartig trainieren ist unter Highlandern eher unüblich: „Wir verabreden uns und bereiten uns in den Wochen davor gemeinsam auf die Spiele vor. Da machen wir dann aber nichts Besonderes. Vielleicht ein paar Gewichte heben – so 80 bis 120 Kilogramm. Aber es ist ja nur ein Hobby und soll vor allem Spaß machen.“