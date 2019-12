Hilden : High-Tech-Firma investiert 14 Millionen

247TailorSteel ist führender, „smarter“ Hersteller maßgeschnittener Metallblech, Rohre und Kantteile in Europa. Das niederländische Unternehmen errichtet ein neues Werk im Gewerbepark Kreuz Hilden.

Das smarte Vorzeige-Unternehmen wächst in Deutschland um 25 Prozent pro Jahr, erzählt Vorstandsvorsitzender (CEO) Paul Schipper. Nach dem Stammwerk in Varsseveld (Niederlande) wurde 2008 in Oyten bei Bremen ein zweiter Produktionsstandort errichtet. Hilden ist Fabrik Nummer drei. Sie soll bereits im Sommer 2020 produzieren. Aus den 45 neuen, hochwertigen Arbeitsplätzen sollen mittelfristig rund 130 werden. Die Mitarbeiter werden in der hauseigenen Akademie in Varsseveld ausgebildet – „nach deutschen Richtlinien“, betont CEO Paul Schipper: „Wir verbinden deutsche Präzision mit niederländischer Innovation.“ Die Lage im Kreuz Hilden sei perfekt. Und in der Stadt und bei den Mitarbeitern gebe es eine sehr positive Einstellung gegenüber Unternehmen, hatte der Gründer von Kunden gehört.