Hilden : Hier wird am Wochenende getrödelt

Hilden Auf gleich zwei Flohmärkten in Hilden können Trödelfans Schnäppchen machen: auf dem dezentralen Flohmarkt „Hilden trödelt“ und „Mein Kinderkram“ an der Friedenskirche.

Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es erstmals wieder den Kinderkram-Trödel im Gemeindezentrum der Friedenskirche am Molzhausweg 2. Los geht‘s um 13 Uhr, der Trödel endet um 17 Uhr. Damit sich Schwangere (Mutterpass) in Ruhe umschauen können, dürfen sie bereits um 12 Uhr die Ware durchstöbern. Angeboten wird eine riesige Auswahl an Kleidung für Babys und Kinder bis Größe 164. Spielsachen, Kinderwagen, Autositze, Fahrräder und Laufräder runden das vielfältige Angebot ab. Die Trödelware gibt es zum Festpreis. Am Eingang erhalten die Besucher ein Behältnis, in das sie die Bücher, Hosen oder Schuhe transportieren können. Am Ausgang wird abgerechnet.