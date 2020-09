Premiere in der ganzen Stadt : Hier trödelt Hilden am Samstag

Ganz Hilden wird am Samstag zu einem Trödelmarkt – unter Corona-Vorschriften. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Hilden Der erste stadtweite, zentral organisierte Garagentrödel startet am Samstag, 26. September, 14 Uhr. Die Teilnehmer haben Kleidung, Spielsachen, Bücher, Haushaltsgeräte, DVDs und ganz viele andere Dinge im Angebot.

Premiere in Hilden: Am Samstag öffnen 34 Privatleute Trödelstände auf ihren eigenen Grundstücken und bieten Krimskrams, Kleidung und Spielsachen an. „Hilden trödelt“ heißt die Aktion, die von dem Team des Internetblogs „Hallo 02103“ organisiert wird. Alexander Schorn und Steffen Kirchhoff haben jetzt die Standorte der Trödel bekanntgegeben – und verraten, was es dort zu kaufen gibt.

Für den dezentralen Trödelmarkt haben sich 34 Hildener angemeldet. Sie verteilen sich über die komplette Stadt. Um 14 Uhr geht es am Samstag, 26. September, los. Viele Anbieter öffnen bis 18 Uhr, bei manchen aber ist schon um 16 Uhr Schluss. Jeder Garagentrödel gilt als eigene Veranstaltung. „Die Betreiber der jeweilig gemeldeten Verkaufsstellen sind persönlich verantwortlich, geltende Hygienemaßnamen umzusetzen. 1,5-2 Meter Abstand zwischen den Interessenten muss gewährleistet sein, es müssen Adresslisten ausliegen, in die sich Interessenten eintragen können“, so Alexander Schorn. Das Ordnungsamt hat angekündigt, engmaschig zu kontrollieren.

„Unsere Idee ist, den Trödel zu einem Event zu machen, zu einem Ereignis, bei dem alle Hildener mitmachen können“, erklärt er weiter. „Die Teilnahme ist kostenlos, die Absprache mit dem Ordnungsamt sowie die zentrale Auflistung der Adressen und der Trödelware übernehmen wir“, ergänzt Steffen Kirchhoff.

Zu kaufen gibt es beispielsweise an der Steinauer Straße 55a Kinderspielzeug, Kinderkleidung Jungen bis Größe 122 und sonstiges. Gleich nebenan an der Oderstraße 23 bieten die Bewohner neben Kinderkleidung (Jungs & Mädchen) auch Kinderspielzeug, Kinderbücher und Marken-Kinderschuhe an. An der Körnerstraße gibt es Kleidung für Frauen und Kinder, Kinderspielzeug, Kleinkram, an der Elberfelder Straße 77 einen Frankfurter Küchenschrank, einen Sessel und Wirthausstühle. Aus allen Stadtteilen haben sich Hildener angemeldet und machen mit. Eine komplette Auflistung, auch der Öffnungszeiten, gibt es im Internet unter www.hallo-02103.de.

(tobi)