Partys : Hier tanzen Hilden und Haan in den Mai

Auch Maibäume werden in der Nacht zu Sonntag aufgestellt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Hilden/Haan Erstmals seit zwei Jahren können die Traditionsveranstaltungen wie der Tanz in den Mai wieder stattfinden. Ein Auszug aus dem Angebot.

Noch halten sich die Orte, an denen offiziell in den Mai getanzt wird, in Grenzen – aber nach zwei Jahren haben Gastronomen in Hilden und Haan immerhin ein paar Partys für Samstag angekündigt.

So bietet beispielsweise das Retro am Fritz-Gressard-Platz in Hilden einen Tanz in den Mai an. Um 18 Uhr beginnt die Party mit DJ Casi. Im Eintrittspreis von zehn Euro ist laut Veranstalter ein halber Liter bayrisches Bier und eine Portion Krustenbraten mit Brötchen enthalten. Der Biergarten öffnet bereits um 16 Uhr.

Das Hildener Blue Note hat DJ Frank Kammann engagiert. Um 20 Uhr geht es in dem Club an der Klotzstraße 22 (Eingang rechts neben dem Hotel am Stadtpark) los. Die Veranstalter versprechen eine leckere Maibowle.

Das Black Pub tanzt mit einer Malle-Party in den Mai. Um 22 Uhr geht‘s an der Richrather Straße 4 in Hilden los, die Organisatoren versprechen für 5 Euro Eintritt Mallorca-Feeling und inseltypische Getränke-Größen: ein Liter Schlüssel-Alt für 9,50 Euro, ein Liter Gin Tonic für 24 Euro.

In Haan feiert das Becherhus an der Kaiserstraße 47 unter dem Motto „Peace, Love, Music“ ab 18 Uhr mit den DJs Frank und Chris eine Mai-Party. Die letzten Eintrittskarten gibt es beim Becherhus-Team, heißt es.

Musik aus den 70ern bis heute versprechen die Veranstalter der Benefiz-Ü30-Party im CVJM, Alleestraße 10, auf Facebook. Um 19 Uhr soll die Party am Samstag starten. „Die Einnahmen werden der CVJM-Jugend und einem Hospiz in Hochdahl gespendet“, teilen die Veranstalter mit.

Das Friedrichstraßenfest in Haan startet laut Veranstalter am Samstag um 18 Uhr, danach gibt es Showacts mit Tanz (Cool Cats) und Live-Musik (The Pulz). Ab 22 Uhr wird in den Mai getanzt. Am Sonntag, 1. Mai, soll gegen 11 Uhr der Baum aufgestellt werden.

Kein Tanz in den Mai, aber trotzdem eine tolle Tradition spielt sich am Sonntag, 1. Mai, auf dem Gruitener Dorfanger ab: Nach zwei Jahren Coronapause schlagen die Mitglieder des „Fördervereins Technisches Hilfswerk Haan“ wieder den Maibaum, schmücken ihn und stellen ihn dann mit reiner Muskelkraft auf. Wobei das Aufstellen immer mit Spannung verfolgt wird, denn einen frisch geschlagenen Baum von zwölf bis 15 Metern in die Senkrechte zu bringen und zu verkeilen, sei immer ein großer Kraftakt, betont die Veranstaltergruppe. Traditionell habe sich auch wieder der „Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde“ angekündigt, um das Aufstellen „anzublasen“. Für die Verpflegung der Besucher sorgen der „Förderverein Haus Am Quall“ und die „Altherren“-Fußballer vom TSV Gruiten. Gegen 11 Uhr kommt der Baum auf den Dorfanger und wird geschmückt. Etwa gegen 11.20 Uhr soll er aufgestellt werden.

(tobi)