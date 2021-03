Öffnungszeiten in Hilden und Haan : Hier kann man sich über Ostern schnelltesten lassen

Haan/Hilden Die Arztpraxen sind an den Feiertagen geschlossen. Einige Test-Center sind ausgebucht. Andere haben offenbar noch Termine frei. Bei einigen braucht man keine Termine.

In Haan ist das Test-Drive-In „Haan-Test“ vor den Gebäuden des Möbelhauses Ostermann (Landstraße 40) am 2., 3. und 5. April geöffnet. Für den Schnelltest-Drive-in zeichnet die Intervivos AG aus Düsseldorf verantwortlich. „Wir sind alles Gruitener“, erklärt Vorstandsvorsitzender Erik Schäfer und meint damit seine Mitstreiter Nils Siefers und seinen Sohn Raphael Schäfer. Auf der Suche nach einem Standort, an dem viele Autos hintereinander stehen können, ohne den Verkehr zu behindern, sei man bei Ostermann fündig geworden. „Das Unternehmen hat die Idee gleich positiv aufgenommen.“ Ein weiterer Mitinitiator sei Marcus Hess von der Tierklinik Neandertal.

Die 30-minütigen Zeitfenster für einen Test kann man auf einer Internetseite buchen. Danach erhält man per E-Mail einen QR-Code, der an der Zufahrt zum Drive-In vorgezeigt werden muss. „Der Antigen-Test selbst erfolgt durch Fachpersonal in einem Zelt kurz vor der Ausfahrt zum Kreisverkehr, durch das man hindurchfahren kann“, erläutert Schäfer. Ausgewertet wird in einem mobilen Labor vor Ort. Das Ergebnis mit einem Zertifikat bekommen die Kunden per SMS und E-Mail. Das Corona-Testzentrum Haan im Hotel Savoy (Neuer Markt 23) ist an Sonn- und Feiertagen geschlossen.