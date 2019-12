Hilden : Hier ist in Hilden Laufen unter Flutlicht möglich

Hilden (cis) In der Stadt gibt es zwei Sportanlagen, wo unter Flutlicht gejoggt werden kann, beantwortet die Stadtverwaltung eine Anfrage der CDU-Fraktion: auf der Sportanlage Furtwänglerstraße und auf der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch.

Die Anlage Furtwänglerstraße ist das ganze Jahr geöffnet, außer in den Winterferien und an kirchlichen Feiertagen: von 14 bis 16 Uhr (an den Wochenenden nicht wegen des Ligabetriebs). Die Bezirkssportanlage ist ebenfalls ganzjährig geöffnet (Ausnahme: Winterferien und kirchliche Feiertage): wochentags von 11 -21 Uhr, samstags 11-20 Uhr, sonntags 11-18 Uhr. Die Laufbahn könne nur nach Absprache mit den dort trainierenden Vereinen genutzt werden. Ob Läufer die beiden Anlagen auch zu späteren Uhrzeiten nutzen wollen? Dazu kann die Verwaltung nichts sagen, glaubt aber nicht an eine große Nachfrage. Was eine Verlängerung der Öffnungszeiten wohl kosten würde, will die CDU-Fraktion ebenfalls wissen. Auch dazu kann die Verwaltung nichts sagen, da die Stromzähler nicht nur das Flutlicht zählen. Nur an der Furtwänglerstraße verfüge die Fluchtlichtanlage über einen eigenen Stromzähler. Dort würden knapp 62.000 kWh für etwa 16.000 Euro pro Jahr verbraucht. Das entspreche einem CO2-Ausstoß von rund 30 t.