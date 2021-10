Marktplatz Hilden : Hier bleibt alles im Rahmen

Hilden Im „Kunsthaus Hilden“ gibt es die richtigen Rahmen für Gemälde und Fotografien. Inhaber Kurt Oster hat viele Stammkunden und hatte früher ein Geschäft in Haan.

Das Geschäft Die vielen Rahmen-Muster an den Wänden ergeben für sich genommen schon ein richtiges Kunstwerk. Alle Farben und Stilistiken, von kühl und modern bis hin zu barock, findet der Kunde im kleinen „Kunsthaus Hilden“ im Rathauscenter. Dort berät und versorgt Inhaber Kurt Oster seine Kunden seit inzwischen rund zehn Jahren. Davor war sein Geschäft rund 30 Jahre lang in Haan beheimatet. „Dann wollte ich ein neues Abenteuer wagen und bin in die Nachbarstadt gewechselt“, verrät er verschmitzt.

Das Sortiment Ob bei Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen oder auch Fotografien und Plakaten – Oster erörtert mit seinen Kunden, welcher Bilderrahmen für das jeweilige Kunstwerk und die vorgesehene Umgebung der passende ist und schneidet die ausgewählten Rahmen schließlich zurecht. Miniaturautos, Fußballtrikots und andere Exponate verschließt er in stilvollen Objektkästen, um sie besonders zur Geltung zu bringen. Zudem nimmt Oster Reparaturen vor, reinigt und restauriert Ölgemälde und fertigt Fine-Art-Drucke. Kleinere Handwerks-Tätigkeiten verrichtet er im Laden hinter dem Verkaufsraum, Sägearbeiten in der heimischen Werkstatt.

Der Inhaber Als gelernter Kaufmann knüpfte der gebürtige Haaner Kurt Oster an Tätigkeiten seines Vaters an: „Er war Kunstmaler und hat auch Rahmen für die Käufer gebaut“, erzählt der 61-Jährige. „Die Freude am Handwerk“ habe ihn schließlich zu Gründung seines eigenen Geschäfts bewogen: „Man muss Spaß haben an dem, was man macht“, verdeutlicht er sein Credo. In verschiedenen Lehrgängen, etwa zum Glas- oder Passepartout-Schneiden, bildete er sich immer wieder weiter – blickt inzwischen auf stolze 40 Jahre Berufserfahrung zurück.