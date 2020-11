Hilden : Hildener City bekommt einen Weihnachtswald

So sah der Weihnachtswald vor acht Jahren aus – und so soll er auch in diesem Jahr wieder aussehen. Foto: Stadt Hilden

Hilden Um trotz Corona und trotz des ausgefallenen Weihnachtsmarktes am ersten Adventswochenende ein wenig weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen, errichtet die Stadt auf dem Ellen-Wiederhold-Platz einen kleinen Weihnachtswald. Hildener Schüler und Kita-Kinder sollen die Fichten und Tannen schmücken.

Die Corona-Pandemie hat dem Hildener Weihnachtsmarkt einen Strich durch die Rechnung gemacht: Die Traditionsveranstaltung am ersten Adventswochenende fällt aus, Alternativen gibt es nicht. Auch das Winterdorf auf dem alten Markt kann angesichts der neuen Corona-Bestimmungen nicht stattfinden. Das Stadtmarketing lässt momentan zwar die Adventsbeleuchtung in der Innenstadt anbringen, die ersten Einzelhändler schmücken ihre Geschäfte weihnachtlich – die Situation durch die Pandemie und die abgesagten Adventsaktionen in diesem Jahr dürfte es aber immens erschweren, die Menschen in Weihnachtsstimmung zu bringen.