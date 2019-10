Kniebeuge mit Handtuch

Beanspruchte Muskulatur: vordere Oberschenkelmuskulatur, hintere Oberschenkelmuskulatur, obere Rückenmuskulatur; hintere Schultermuskulatur, Arme

Sätze: 3

Pause: 30-60 Sekunden

Wiederholungen: 8-20

Ausgangsstellung: Befestigen Sie das Handtuch an einer stabilen Tür. Aus Sicherheitsgründen muss das Handtuch an beiden Seiten der Türklinke verankert werden. Stellen Sie sich mit leicht gebeugten Beinen auf. Halten Sie die Enden des Handtuchs jeweils fest in einer Hand. Das Handtuch ist permanent auf Spannung und die Arme sind leicht gebeugt.

Bewegungsablauf: Beginnen Sie im Stehen und beugen langsam die Knie-, Hüft- und Fußgelenke. Halten Sie die Wirbelsäule gerade und die Füße etwas mehr als schulterbreit auseinander. Drücken Sie das Gesäß nach hinten, während Sie die Knie beugen. Die Knie bleiben parallel zu den Füßen, und die Bewegung endet, wenn die Oberschenkel parallel zum Boden stehen. Kehren Sie in die Ausgangsposition zurück und wiederholen Sie die Übung so oft, wie angegeben. Der Oberkörper wird statisch trainiert. Das bedeutet, es findet keine Bewegung in den Armen statt.

Tipp: Strecken Sie niemals die Kniegelenke. Ziehen Sie die Schulterblätter und die Schultergelenke nach hinten.

Wissenswertes: Mit dieser Übung kräftigen Sie Beinmuskulatur und Oberkörper-Fixateure zugleich. Das Zusammenspiel dieser Muskelgruppen hat besonderen Einfluss auf eine gute Haltung.