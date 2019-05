Die gute Tat : Herzlauf sammelt für neue Hüpfburg

Die Hüpfburg des Hildener Spielmobils stand am 1. Mai auf dem Alten Markt. In einigen Bereichen wurde sie professionell geflickt, an einer Stelle hält sie Gewebe-Klebeband notdürftig zusammen. Das Herzlauf-Team (unten rechts) sammelt nun Spenden für eine neue Hüpfburg. Foto: Tobias Dupke

Hilden Die Sportler unterstützen das Hildener Spielmobil. Rund 5000 Euro werden für eine neue Hüpfburg fällig. Die alten Modelle sind 18 und 25 Jahre alt und trotz regelmäßiger Reparaturen nicht mehr lange belastbar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Tobias Dupke Von Tobias Dupke Autorendetails aufklappen Tobias Dupke arbeitet als Leitender Regionalredakteur bei der Rheinischen Post in Hilden. Dort ist er Lokalchef und darüber hinaus für die Redaktionen Langenfeld, Mettmann, Ratingen und Leverkusen zuständig. Der diplomierte Biologe hat bei der Rheinischen Post volontiert, arbeitete im Anschluss fünf Jahre für Axel Springer bei der Welt-Gruppe unter anderem in Berlin. Der Vater von drei Jungs stammt aus und lebt in Hilden. zum Autorenprofil

Nicht nur alle Hildener Kinder sind schon einmal auf den Hüpfburgen des Spielmobils gehüpft – auch alle Erwachsenen, die jünger als 30 Jahre sind. „Eine der beiden Hüpfburgen ist 25 Jahre alt – ein biblisches Alter“, erklärt Mika Dörflinger, der bei der Stadt verantwortlich für das Spielmobil ist. Die andere Hüpfburg hat ihren Zenit mit aktuell 18 Jahren auch schon lange überschritten. „Wir lassen unsere Hüpfburgen regelmäßig überprüfen. Und beim letzten Mal hat uns der Experte geraten, uns nach neuen Hüpfburgen umzuschauen“, erklärt der Spielmobil-Verantwortliche. Trotz regelmäßiger Aufbereitung durch eine Spezialfirma muss die alte Hüpfburg bald ausgemustert werden. „Die Sicherheit steht bei uns an oberster Stelle“, sagt Dörflinger.

Jetzt müssen also neue Hüpfburgen ran. „Eine erhalten wir von der Stadt, die Mittel sind beantragt“, erklärt Dörflinger. Für die zweite fehlt das Geld. An dieser Stelle treten die Macher des Herzlaufs Hilden in Erscheinung. „Wir sammeln Geld für den Kauf einer neuen Hüpfburg“, erklärt Oliver Hertrampf. Der Startschuss für die Spendenaktion ist bereits gefallen. „Beim Sommerfest des Retros ging eine Spendenbox rum. Dann haben Brauereien und die Band noch Geld gespendet. Und am Ende hat der Wirt der Kneipe den Rest dazugegeben“, sagt das Herzlauf-Mitglied. Zusammengekommen sind auf diese Weise bereits 1500 Euro. „Wir haben gleich gesagt, dass dieses Geld in Hilden bleiben soll“, erklärt Katja Schwarzkopf vom Herzlauf-Team. Insgesamt brauchen die Helfer rund 5000 Euro. „Zu der Hüpfburg gehört ja nicht nur die Burg, sondern auch die Schutzmatte, der Kompressor und viele andere Kleinigkeiten“, sagt Oliver Hertrampf. Außerdem soll die Neuanschaffung genauso lange halten wie die alte Hüpfburg.

Info Herzlauf fällt in diesem Jahr aus „Manchmal muss man auch ,Nein’ sagen, obwohl es wirklich schwer fällt“ – mit diesem Satz haben die Veranwortlichen den Herzlauf in diesem Jahr abgesagt. „Wie alle Vereine haben auch wir damit zu kämpfen, genug Nachwuchs beziehungsweise Mitstreiter zu finden, die die anfallenden organisatorischen Maßnahmen begleiten oder gar das Heft in die Hand nehmen“, teilt der Verein weiter mit. Bereits im Vorfeld des fünften Herzlaufs im vergangenen Jahr habe das Team mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen gehabt, sei es durch Wegzug, Krankheit, berufliche oder sonstige private Veränderungen. Das Team spricht jedoch von zwei Projekten, die in diesem Jahr noch realisiert werden. Genauer geht es aber nicht darauf ein. „Parallel dazu liefen aber auch die Planungen für den sechsten Herzlauf – „Back to the roots in 2020“, hieß es weiter.

300 bis 400 Kinder nutzen bei jedem der mehr als 30 jährlichen Einsätze des Spielmobils im Durchschnitt das Angebot, berichtet Mike Dörflinger. In der Regel wird eine Hüpfburg aufgebaut, die andere kann in der Zeit verliehen werden. Firmen und Vereine greifen gerne und oft zu. Außerdem kann eine Hüpfburg immer mal kaputt gehen.

„Wir haben beim Herzlauf anfangs das Rahmenprogramm für die Kinder gestaltet“, erklärt Mike Dörflinger. So sei der Kontakt entstanden. „Und jetzt hat das Herzlauf-Team gefragt, was es für uns tun könnte.“ Erst kürzlich hat das Spielmobil einen neuen Anhänger für die Hüpfburgen vom Innerwheel-Club erhalten. „Es ist für mich sehr schön zu sehen, dass das Spielmobil einen so hohen Stellenwert in Hilden hat und dass so viele Menschen helfen möchten“, sagt Dörflinger. Wer die Anschaffung einer neuen Hüpfburg unterstützen möchte, kann seine Spende an den Herzlauf Hilden überweisen (Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert, IBAN DE17 3345 0000 0034 3409 92, BIC WELADED1VEL). „Aber wir werden im Laufe der kommenden Monate auch ein paar Aktionen starten“, erklärt Oliver Hertrampf. Was genau, verrät er aber noch nicht.