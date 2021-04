Kostenpflichtiger Inhalt: Vorsichtsmaßnahmen im Bergischen : Herpesvirus – Pferdebesitzer in Aufruhr

Ein idyllisches Bild auf der Pferdeweide. Doch Pferdebesitzer in Wermelskirchen sorgen sich um ihre Vierbeiner: Das Herpesvirus ist angekommen. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen In Dabringhausen ist in vorige Woche ein Pferd am gefürchteten Herpesvirus verstorben. Dort gilt nun strenge Quarantäne und Ruhe für die Pferde, um weitere Fälle zu vermeiden. Mit dem Ausbruch in Valencia habe dieser Fall nichts zu tun.