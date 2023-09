Freizeit in Hilden Freizeitprogramm in den Herbstferien

Im Jugendtreff am Weidenweg wird es sportlich. In der ersten Ferienwoche (2. bis 6. Oktober) kommen maximal zwölf Teilnehmer im Alter von 10 bis 14 Jahren so richtig in Bewegung. Der Workshop unter dem Titel „HipHop-Streetdance“ läuft täglich von 10 bis 14 Uhr. Achtung: Am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) halten die Füße still – an diesem Tag findet der Workshop nicht statt.