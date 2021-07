Helmholtzköpfe : Erfrischende Satire am Helmholtz-Gymnasium auch in Corona-Zeiten

Erfrischende Satire am Helmholtz-Gymnasium auch in Corona-Zeiten

Hilden Trotz der coronabedingten Umstände haben es die „Helmholtzköpfe“ des Literaturkurses am Helmholtz-Gymnasium Hilden geschafft, ihr satirisch explosives Programm auf die Bühne zu bringen – ein erstaunlicher Kraftakt.

Bemerkenswert, was der Kurs in diesen Zeiten an choreographierten sowie licht- und soundtechnisch ausgestalteten Gruppenszenen auf die Beine gestellt hat: Alle Arten „nachhaltiger Vermüllungen“ wurden ironisch präsentiert, von der Umweltverschmutzung bis hin zu mentaler und digitaler Vermüllung. Besonderes Highlight war dabei die „Plastik-Event-Watching“-Kreuzfahrt auf hoher See – mit arroganten Luxus-Touristen, die Abfallteppiche statt Eisberge bewunderten. Gesellschaftskritisch und satirisch böse waren auch irre Dealer, die mit verbotenem Einweg-Plastik handelten, der Auftritt der britischen Queen (erheiternd gespielt von Alessandro Aydin), die reizvoll vorgeführten Tücken der Digitalisierung und pointierte Anspielungen auf derzeit fragwürdige Profiteure oder Autokraten.