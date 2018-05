Hilden/Essen: Helmholtz-Schüler Ben Eumann bekommt zwei Preise

Hilden/Essen Ben Eumann (12 Jahre alt) vom städtischen Helmholtz-Gymnasium Hilden hat beim NRW-Landeswettbewerb "Schüler experimentieren" in Essen den ersten Preis im Fachgebiet Chemie sowie den plus-MINT-Sonderpreis für ein interdisziplinäres Projekt gewonnen. Damit verbunden ist eine Einladung vom Verein zur MINT-Talentförderung zum plus-MINT-Forscher-Camp nach Schleswig-Holstein. Das teilt das Gymnasium jetzt mit.

In Essen stellten diesmal 72 Schüler ihre insgesamt 41 Arbeiten vor. Die jungen Wissenschaftler traten in den Kategorien Mathematik/Informatik, Chemie, Technik, Arbeitswelt, Geo- und Raumwissenschaft, Biologie und Physik gegeneinander an. Eine Jury aus Lehrern, Wirtschaftsvertretern und Wissenschaftlern bewertete schließlich die Arbeiten.