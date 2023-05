7 Fakten Helmholtz-Gymnasium zieht vor 50 Jahren um

Vor 50 Jahren zog das Helmholtz-Gymnasium von der Gerresheimer Straße ins Holterhöfchen um – in den damals teuersten Schulneubau Hildens. Wann die Schule gegründet wurde, wer sie besucht hat und was der „Reichskanzler der Physik“ damit zu tun hat, haben wir in unseren sieben Fakten aufgeschrieben.