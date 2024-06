Helmholtz-Schüler bringen Satire auf die Bühne Wenn Künstliche Intelligenz zu Liegestützen rät

Was passiert, wenn juristische Urteile über Schuld künftig aufgrund von KI-berechneten Wahrscheinlichkeiten gefällt werden? Was, wenn lebenswichtige Berufe mittels ChatGPT-Anleitung ausgeübt würden? Und während das Smarthome zunächst einen Zuwachs an Komfort verspricht, verkehrt es sich bald in sein unbequemes Gegenteil: KI zwingt uns wegen des errechneten Bewegungsmangels zu Liegestützen, bestraft Ungehorsam und am Ende gehorcht nicht das Smarthome uns, sondern wir ihm.