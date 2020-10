Arbeiten in Hilden : Helikopter bringt Warnkugeln an Hochspannungsleitung an

Helikopter bringt Warnkugeln an Hochspannungsleitung an

Arbeiten in Hilden

(tobi) Bereits im Sommer hatten Mitarbeiter von Amprion mit einem Hubschrauber Flugwarnkugeln angebracht. Sie sind aber nicht fertig geworden. Am Wochenende stehen die Restarbeiten an.

Mitarbeiter des Netzbetreibers Amprion werden am kommenden Wochenende mit einem Hubschrauber weiß-orangefarbene Flugwarnkugeln an der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung zwischen Kalstert, Hilden und Heiligenhaus anbringen. Der Helikopter ist am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Oktober, im Einsatz, teilte das Unternehmen mit.