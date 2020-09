Hilden : Helfer stemmen Auszählung von Rekord-Briefwahl

Um Punkt 18 Uhr öffnen sie den ersten blauen Umschlag: Wahlhelfer zählen die Briefwahlstimmen für den Hildener Bezirk 3140 (Schalbruch, Meide) in der Stadthalle aus. Foto: Tobias Dupke

Hilden So viele Hildener wie noch nie zuvor bei einer Kommunalwahl haben per Briefwahl abgestimmt. In der Stadthalle haben Wahlhelfer an elf riesigen Tischen die Stimmen gezählt. Ein Besuch.

Die Spannung steigt mit jeder Sekunde, das Gemurmel in der Stadthalle wird immer leiser – und um Punkt 18 Uhr reißen die Wahlhelfer an insgesamt elf großen Tischen die blauen Wahlumschläge auf. Sie sortieren sie farblich und beginnen im Anschluss, die Stimmen zu zählen.

Noch nie haben so viele Menschen ihre Stimme bei einer Kommunalwahl in Hilden per Brief abgegeben. Rund 11.000 waren es, mehr als 25 Prozent aller Wahlberechtigten. Die Stadt hat die Zahl der Wahlvorstände, die sich ausschließlich um Briefwahl kümmern, verdoppelt: 22 Teams haben am Sonntag ab 16 Uhr die roten Briefwahlumschläge geöffnet und geprüft, um ab 18 Uhr die Stimmen zu zählen. Die Ergebnisse werden dem Wahlamt telefonisch übermittelt. Dort werden die Briefwahlstimmen mit den am Sonntag abgegebenen Stimmzetteln addiert, um das Gesamtergebnis zu erhalten.