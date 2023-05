Hochzeiten in Hilden und Haan Wo sich Paare trauen (lassen) können

Über 300 Hochzeiten zählten Hilden und Haan im vergangenen Jahr zusammen. Auch 2023 wird eine ähnlich hohe Anzahl an Trauungen erwartet. In beiden Städten finden die Hochzeiten immer am Mittwoch und Freitag sowie einmal im Monat auch samstags statt. Ein besonders beliebtes Datum hat sich in diesem Jahr jedoch noch nicht herauskristallisiert. In Hilden weist das Standesamt daraufhin, dass sich die Samstagstermine in den Sommermonaten besonderer Beliebtheit erfreuen. Hochzeiten in Haan werden ebenfalls meistens am Samstag und an den Freitagsterminen gehalten.