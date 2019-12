Hilden : Heinz Kurschildgen – der Gold-Macher von Hilden

Heinrich (Heinz) Kurschildgen im Gerichtssaal im Düsseldorf vermutlich in den 1930er Jahren. Foto: Stadtarchiv Hilden

Hilden Er konnte angeblich Sand in Gold und Wasser in Benzin verwandeln. In den 1930er Jahren foppte der windige Betrüger geldgierige Geschäftsleute und selbst SS-Reichsführer Heinrich Himmler.

Von Christoph Schmidt

Im September 1985 war die Stadthalle rappelvoll und ausverkauft. Gezeigt wurde: „Der Gold-Macher aus Hilden“. Rechtzeitig zum 1000-jährigen Stadt-Jubiläum hatte Richard Odendahl, einst Mitglied der legendären „Peffermüs“, den szenischen Dreiakter um Heinz Kurschildgen geschrieben.

Ein pralles Theaterstück mit einer Mischung aus Komödienstadl und Kabarett, aus Scherz, Satire und Ironie – und ganz viel historischer Wahrheit. Als Textvorlage benutzte Odendahl das Buch eines Anonymus („Ernst Rohden“), das vor mehr als einem halben Jahrhundert unter dem Titel „Der Goldmacher aus Halden an der Knatter“ erschienen war. Mit der Unterzeile „Die heitere Geschichte von einer kleinen Stadt und einem großen Gauner“.

Die Geschichte und die Person, um die es geht, sind historisch verbürgt. Manfred Franke hat die verschlungene Geschichte recherchiert und aufgeschrieben - für das Hildener Jahrbuch und das Nachrichtenmagazin Spiegel (20. Juni 2010).

Heinrich (Rufname Heinz) Kurschildgen hatte 1914 eine Lehre in einer Hildener Färberei begonnen. Er richtete sich ein kleines Labor ein – und behauptete, er könne Gold machen. Das brachte den Betrüger erstmals 1922 vor Gericht. Kurschildgen hatte – wie so oft in seinem Leben – Glück: Das Verfahren wurde eingestellt.

Daraufhin behauptet der selbst ernannte Erfinder, er könne Radium herstellen. Das war noch wertvoller als Gold. Und er fand wieder ein paar Dumme, die blind vor Geldgier auf seine getürkten Experimente hereinfielen. 1930 wurde er verklagt und musste in Untersuchungshaft. Am 5. Juni 1930 sollte er im Institut für Arbeitsforschung in Düsseldorf beweisen, dass er aus Wasser und Vogelsand Gold machen könne. Kurschildgen sprang in einer Pause aus einem Toilettenfenster und floh. Zwei Tage später stellte er sich freiwillig. Er wurde wegen Betrugs zu einer Haftstrafe verurteilt und ausgerechnet am 1. April 1932 wieder entlassen.

Die Haft hatte den selbst ernannten Erfinder nicht verändert. Im Gegenteil: Kurschildgen diente sich den Nationalsozialisten an und behauptete, ein Verfahren zur synthetischen Herstellung von Benzin erfunden zu haben. Selbst Heinrich Himmler, Reichsführer SS, war interessiert. In der Technischen Reichsanstalt in Berlin sollte er sein Verfahren vorführen. „Völlig ergebnislos“ stellten die Experten dort fest. Kurschildgen kam 1936 ins KZ Columbia-Haus. Ein Gericht in Düsseldorf verurteilte ihn zu drei Jahren Zuchthaus. 1938 kam er vorzeitig wieder frei.

Besonders Himmler sei es peinlich gewesen, dass er auf den Betrüger aus Hilden hereingefallen sein, schreibt Manfred Franke und zitiert aus dem Tagebuch von Joseph Goebbels (27. Januar 1935): „Himmler ist auf einen Gold- und Benzinmacher Kurschildgen hereingefallen. Wollte mich auch beschwindeln. Ich hab ihn gleich erkannt.“

Himmler ließ Kurschildgen wieder in Schutzhaft stecken, damit die für ihn peinliche Geschichte nicht ruchbar wird. Doch Kurschildgen habe sich an Reinhard Heydrich (Leiter des Reichssicherheitshauptamtes) gewandt und tatsächlich seine Entlassung erreicht.

Der „Gold-Macher aus Hilden“ überlebte wie durch ein Wunder das Dritte Reich und versuchte nach 1945 als Verfolgter des Naziregimes anerkannt zu werden. Wieder so eine irrwitzige Episode in dieser unglaublichen Geschichte. Und ausgerechnet der ehemalige SS-Obergruppenführer Dr. Werner Best sollte als sein Rechtsbeistand dafür sorgen, dass Kurschildgens „Erfindungen“ rechtlich anerkannt wurden. Das Oberlandesgericht Düsseldorf machte dieser Posse schließlich ein Ende.

Heinz Kurschildgen hat die Anerkennung, nach der er sein Leben lang gegiert hatte, am Ende dann doch noch bekommen – aber anders als erwartet. Die Hildener hatten ihm bereits am 27. Mai 1930 ein „Denkmal“ gesetzt – auf einer Plakatsäule an der Gabelung: Hoch oben thronte eine Büste mit einem Ruhmeskranz. Davor stand in erhabenen Goldlettern „Deutschlands Retter“. Der „Goldknabe“ trug ein Pappschild um den Hals: „Dem genialen Goldmäker“: die „dankbare Vaterstadt“.

Bei der Uraufführung des Theaterstücks im September 1985 stand die wiederaufgefundene Büste als Blickfang in einer Glasvitrine in der Hildener Stadthalle. Und Stadtarchivar Dr. Gerd Müller hatte zum Jahresausklang 1984 im Zeitungsarchiv das Konvolut spannender Presseartikel über den spektakulären Prozess vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf entdeckt.

Heinrich Himmler auf dem Flugplatz Düsseldorf. Foto: Archiv der Mahn- und Gedenkstätte/Archiv der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf

Heinrich (Rufname Heinz) Kurschildgen, der „Gold-Macher von Hilden“, versuchte mit gefälschten „Experimenten“ seine vemeintlichen Entdeckungen zu beweisen. Foto: Stadtarchiv Hilden

Dieses „Denkmal“ haben die Hildener Kurschildgen 1930 gesetzt. Foto: Stadtarchiv Hilden

Bei dem Theaterstück 1985 in der Stadthalle Hilden spielten zahlreiche Prominente mit. Hans Ulrich Engels gab den „Gold-Macher“. Foto: Stadtarchiv Hilden

Uraufführung September 1985 in der Stadthalle Hilden. Als Mitwirkende agierten Lokalberühmtheiten, die sich aus schierer „Spaß an der Freud“ vom begeisterten Publikum feiern ließen. So bei einer Stammtischszene beim „Adlerwirt“ (Wilhelm Giesen, stellvertretender Bürgermeister), Willi Gronen, Rektor Kurt Voß, Verwaltungsdirektor Heinz Bosbach und Günter Dobyak. Texter Richard Odendahl (Moritatensänger) und Hans Peter Zinnen ergänzten das Ensemble. Geleitet von Ulrich Zapp (Theatergruppe der SSG Mannesmann). Riesenbeifall vor allem für den Hauptdarsteller Hans Ulrich Engels („Goldmacher“). Foto: Stadtarchiv Hilden