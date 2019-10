Hilden : Heinrich-Hertz-Straße: Auto brannte komplett aus

Ein Bild der Verwüstung bot sich den Rettungskräften beim Eintreffen am Unfallort. Foto: Patrick Schüller

Hilden Die Flammen drohten ein komplettes Firmengelände in Hilden zu verwüsten.

() Ein brennendes Auto hat am Samstagvormittag die Feuerwehr Hilden auf Trab gehalten: Gegen 10 Uhr wurde sie zu einem Brandeinsatz auf die Heinrich-Hertz-Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war starke Rauchentwicklung erkennbar. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stellte sich heraus, dass auf einem Firmengelände ein Auto in voller Ausdehnung brannte. Die Flammen hatten bereits auf einen weiteren PKW übergegriffen. Eine angrenzende Halle wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Durch den umgehend eingeleiteten Löschangriff konnte glücklicherweise eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.