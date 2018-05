Hilden/Langenfeld : Heimische Erdbeeren - Genuss beginnt

Foto: Ralph Matzerath

Hilden/Langenfeld In keiner anderen deutschen Region gibt es so viele frühreife Früchtchen wie im Rheinland. Denn dank Gewächshäusern und Folientunneln sind die hiesigen Obstbauern führend bei der frühen Ernte von Erbeeren. Auf 17 Hektarn wird in Gewächshäusern angebaut, unter Folie noch viel mehr. Hier ein paar Ideen für den Erdbeer-Genuss.

Neben der Frühzeitigkeit der Ernte bietet der Anbau unter Glas oder in Tunneln den großen Vorteil, dass die Früchte nicht nass werden. Denn Feuchtigkeit verursacht Pilzbefall bei den reifen Früchten. Die Qualität ist besser, da sie Wind und Wetter nicht ausgesetzt sind. Die ersten Erdbeeren sind auch teurer als Erdbeeren aus dem Ausland. Der höhere Preis rechtfertigt sich aber, da die Früchte vollreif geerntet werden können. Die Ernte im Freiland läuft langsam an. Nicht nur auf einem Tortenboden sind Erdbeeren ein Genuss. Wir haben im Kollegenkreis nachgefragt und hier einige Rezepte mit Erdbeeren zusammengestellt.

Mit Spargel und Feta

Zutaten

250 g grüner Spargel

2 EL Pinienkerne

250 g Erdbeeren

200 g Feta

2-3 Stängel Basilikum

2 EL Zitronensaft

2 EL weißer Balsamico

1/2 TL Senf mittelscharf

Salz, Pfeffer (Mühle), Zucker

3-4 EL Olivenöl

Zubereitung

Spargel waschen, Stangen im unteren Drittel schälen und in Salzwasser 6-8 Minuten blanchieren.

Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fett leicht rösten.

Erdbeeren in Spalten oder Stücke schneiden, Fete in Würfel, Spargel in Stücke, Basilikum in Streifen.

Vinaigrette aus Zitronensaft, Essig, Senf, Salz, Pfeffer und Zucker rühren, Öl unterquirlen, Salat marinieren. Auf Tellern mit Pfeffer und Basilikumblättern garnieren. (-dts)

Auf Pudding-Creme

300 g Margarine

300 g Zucker

300 g Mehl

5 Eier

1 Pck Backpulver

1 Pck Vanillezucker

1 Liter Milch

3 Pck Pudding (Sahnegeschmack)

800 g Schmand



Hauptspeise : Als Sugo zu Pasta mit Garnelen

8 EL Zucker

2 Pck Tortenguss

2 kg Erdbeeren

Zubereitung

Rührteig aus Margarine, Zucker, Mehl, Eiern, Backpulver und Vanillezucker Rührteig auf Blech bei 180-200 Grad 15 bis 20 Minuten backen.

Milch mit Sahnepudding aufkochen (Zucker nach Geschmack). Schmand unterziehen, evtl. süßen. Masse auf Kuchenboden streichen, 10 Min. backen. Erdbeeren auflegen. Kuchen mit Zucker überstreuen und mit Tortenguss überziehen. Auskühlen lassen. (-dts)

Hochprozentig

750 Gramm Erdbeeren

300 Gramm Zucker

200 ml Wasser

300 ml Zitronensaft

350 ml Wodka

Zubereitung

Die Erdbeeren pürieren.

Den Zucker ins Wasser rühren, aufkochen lassen. Wenn der Zucker ganz gelöst ist, erkalten lassen. Zuckersirup, Zitronensaft und Wodka zu den pürierten Erdbeeren geben und alles gut verrühren. Dann in Flaschen abfüllen und kalt stellen.

Erdbeer-Limes schmeckt am besten mit Eiswürfeln serviert. Für eine Variante kann ein Teil des Limes in Eiswürfeltüten abgefüllt werden. Ein oder zwei Limeswürfel dann in ein Glas geben und mit Sekt auffüllen. Limes lässt sich auch in Plastikflaschen füllen und dann zum späteren Genuss einfrieren. (mei)

Als Tiramisu im Glas

400 g Erdbeeren

1/2 Zitrone

4 EL Orangensaft

100 g Zucker

1 Pck Vanillezucker

200 g Mascarpone

1 Becher Sahne

1 Becher Naturjoghurt

6 Löffelbiscuits

Zubereitung Erdbeeren, 1 EL Orangensaft, Vanillezucker, Zitronensaft pürieren. In einer Schüssel Mascarpone, Joghurt, Zucker und 3 EL Orangensaft verrühren. Sahne steif schlagen und unter die Mascarponemasse rühren. Löffelbiscuits grob zerbröseln und unter den Creme rühren.

Die beiden Massen abwechselnd schichtweise in Gläser geben, mit Mascarpone beginnen, mit Erdbeere enden. Gläser mindestens vier Stunden (mit Folie abgedeckt) in Kühlschrank stellen (-dts)

(RP)