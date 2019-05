Hilden Historisch : Hier ist Hilden museumsreif

Hilden/Lindlar Im Freilichtmuseum Lindlar kann das Haus Hilden besichtigt werden. Früher stand es an der Hochdahler Straße. Wer eintritt, taucht ins Leben des Jahres 1900 ein.

Kleine Räume, 40 Quadratmeter Fläche, eine steile Treppe ins erste Geschoss – im Freilichtmuseum Lindlar zwischen Köln und Olpe steht ein Haus, das in Hilden errichtet worden ist und lange Zeit an der Hochdahler Straße 220 stand.

Wer das Kleinstwohnhaus betritt, taucht ein in die Welt um 1900: Ein Holzofen als Herd, Wasserkrüge für die Morgentoilette, einfachste Ausstattung für den Alltag eines Arbeiters und seiner Familie. Kaum zu glauben, dass dort bis zu zehn Menschen gleichzeitig lebten.

So auch Adolf Sandbach (1726 bis 1780), der in Folge einer Erbteilungsvereinbarung das Backhaus des Gutes „In der Sandbach“ erhalten hat. Der Lein- und Wollweber nutzt das Fachwerkgebäude als Wohnhaus und Werkstatt zugleich.

„Im Erdgeschoss vermitteln Küche und Stube anschaulich die Lebensweise der damaligen Bewohnerinnen und Bewohner. Das Zusammenleben auf engstem Raum ohne Nasszelle oder sanitäre Einrichtungen, ohne Rückzugsraum für eine eigene Privatsphäre gehörte für viele Arbeiterfamilien in Hilden zum Alltag. Bezahlbarer Wohnraum war knapp – viele Arbeitssuchende zogen damals von außerhalb in die aufstrebenden Industriezentren“, heißt es in einem Erklärtext des LVR-Museums.