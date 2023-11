„Playboy“-Lektüre im Vabali Spa: Gast muss gehen Kein „Playboy“ im Vabali Spa

(sad) Ein empörter Leser des Magazins „Playboy“ meldete sich dort per Leserbrief zu Wort. Grund der Empörung: Ein Besuch im Vabali Spa, der, wie der Mann in seinem Leserbrief schrieb, mit einem Hausverweis endete. „Im Rahmen meiner wöchentlichen Wellness-Spa-Besuche entschied ich, sowohl Ihr Heft als auch die neueste Sonderausgabe ,Auto, Motor und Sport‘ mitzunehmen“, schreibt der Mann über seinen Besuch in dem Spa. „Während ich den Bericht über die diesjährige Wiesn las, wurde ich von einer Mitarbeiterin im Gastro-Außenbereich darauf hingewiesen, dass im Umfeld des Wellnes-Spa Vabali solche Hefte weder gern gesehen noch akzeptabel seien.“