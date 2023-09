Drohende Haushaltssicherung in Hilden Stadt möchte die Grundsteuer erhöhen

Mit dieser Einnahmen-Ausgabe-Bilanz würde kein Hildener einen Kredit bei seiner Hausbank erhalten: Die Stadt gibt deutlich mehr aus, als sie einnimmt. Dieses Problem ist in den kommenden zwei Jahren dank eines finanziellen Polsters (Ausgleichsrücklage) noch beherrschbar, dann aber muss die Stadt in eine andere Tasche (allgemeine Rücklage) greifen, um das Defizit ausgleichen zu können. Und damit droht dann die Haushaltssicherung. Dieses Bild zeichnete Kämmerer Peter Stuhlträger am Mittwochabend bei der Einbringung des Haushaltsplans für 2024 vor den Mitgliedern des Stadtrates. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.