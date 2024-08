Retrospektive bis zum 11. August Haus Hildener Künstler erinnert an Ute Alkenings

Ute Alkenings verstarb im Mai vergangenen Jahres im Alter von 85 Jahren. Sie war bis zu ihrem Tod Mitglied im H6. Zeichnungen, Aquarellmalereien, Druckgrafiken sowie Skulpturen aus Ton und organischen Materialien fertige sie über Jahrzehnte an. Vor allem ihre figürlichen Werke fanden Anerkennung: Dreimal wurde sie bei den jurierten Mitgliederausstellungen in der Kategorie „Skulptur“ einstimmig ausgezeichnet, so zum Beispiel 2014 für die Tonarbeit „Kielspur – Gedächtnis des Meeres“. Ein Jahr zuvor hauchte sie ihrer kleinen Skulptur „Überfahrt“ mittels eines Stücks Treibholzes, das sie in Norddeutschland fand, neuen Sinn ein: ausgehöhlt, geschnitzt, ein Insekten-Kokon als Passagier, versponnen mit Tang und Muscheln. „Ich habe dabei viel an die Boat-People gedacht.“ Über ihre Kunst sagte sie: „Die Pflanzen, die mich auf meinen Wegen ansehen, werden zu Schrift. Wie die Schrift Fakten, Wissen Erkenntnis speichert, so gibt die Pflanze die Matrix ihrer Gestalt und Lebensart von einer Wachstumsperiode weiter.“