Haus des Döners eröffnet in Hilden Riesenandrang auf Döner für 1 Cent

Schon um 11.45 Uhr sind die ersten Schüler da, warten im strömenden Regen vor der Tür. Sie kommen direkt aus der Schule und haben Hunger – und große Lust auf Döner. Es dauert noch mehr als zwei Stunden, bis sich die Tür des neuen Lokals „Haus des Döners“ an der Mittelstraße öffnen wird, doch das stört die Kinder und Jugendlichen nicht. Immer länger und länger wird die Schlange, die sich schließlich gegen 14 Uhr einmal das komplette Stück der Mittelstraße bis zur Schulstraße entlang schlängelt und dann sogar um die Ecke der Schulstraße herumwindet. Gut gelaunt und ordentlich in Zweierreihen, so warten alle geduldig, bis sie an der Reihe sind. Döner für 1 Cent, das ist das Eröffnungsangebot im „Haus des Döners“, das unglaublich viele Menschen aus Hilden und Umgebung am Freitag Mittag in die Innenstadt lockt.