Happy End : Hildener finden gestohlenes Paket und geben es dem Empfänger

Pakete liegen in der mechanisierten Zustellbasis in einer Kastenrutsche für den Zusteller bereit. Foto: Marius Becker/dpa Foto: dpa/Marius Becker

Hilden Diebe folgen offenbar den Paketboten und schnappen sich Päckchen und Pakete, die vor Wohnungstüren abgelegt werden, hatte ein RP-Leser berichtet. Und die Polizei hatte ihm diese Masche bestätigt.

In diesen Tagen werden täglich Millionen Päckchen zugestellt. Alleine die Deutsche Post geht von rund 55 Millionen Paket-Zustellungen aus – pro Woche. Dazu passt eine Geschichte, die ein anderer Hildener erlebt hat. Seine Lebensgefährtin hatte beim Blumengießen von ihrem Fenster aus einen jungen Mofafahrer beobachtet, der auf dem Spielplatz Rubensweg ein Paket auspackte – bei strömendem Regen. Zu ihrer Verwunderung warf er den Inhalt nach kurzer Inspektion in einen Papierkorb.

Das Kennzeichen konnten beide leider nicht ablesen, weil das Moped so ungünstig stand. Bevor sie den jungen Mann ansprechen konnten, war er schon wieder weg. Die Hildenerin holte das Paket aus dem Abfalleimer. Die Adresse war weggekratzt, aber die Handynummer des Absenders war noch zu lesen. Die Hildener riefen dort an. Es stellte sich heraus, dass die Eltern, die in Norddeutschland Weihnachten verbringen wollten, ihrem Sohn in Hilden ein Weihnachtspaket geschickt hatten, welches wohl gestohlen worden war.