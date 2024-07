Familiengeführtes Unternehmen seit 1947 Schmier- und Pflegemittel made in Hilden

Nachhaltig produzierende, familiengeführte Unternehmen sind wohl mit das Beste, was einem Wirtschaftsstandort passieren kann. Laut einer Studie der Stiftung Familienunternehmen haben die 500 größten Familienunternehmen in Deutschland ihre Beschäftigtenzahl im Zeitraum zwischen 2011 und 2020 um 25 Prozent auf 2,84 Millionen Beschäftigte angehoben. Ein familiengeführtes Unternehmen aus Hilden ist Hanseline. Schon seit 1947 wird dort Schmier- und Pflegemittel für Zweiräder und Nähmaschinen produziert – jetzt stellt das Unternehmen sich und seine Produkte auf einer internationalen Messe in Frankfurt vor.