Ferienangebot in Hilden : „Hand in Hand“ organisiert eine Summer School

Der Bildungs- und Erziehungsverein „Hand in Hand“ hilft Kindern in Hilden, Defizite aufzuarbeiten. Roland Wagner (Bildmitte) ist ehrenamtlicher Lernhelfer. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden „Gemeinsam lernen in den Ferien“ – unter diesem Motto findet in den Sommerferien vom 25. Juli bis zum 5. August die Summer School statt, ein Lernangebot für Kinder und Jugendliche der Grund- und Weiterführenden Schulen.

Der Bildungs- und Erziehungsverein „Hand in Hand“ unterstützt, begleitet und fördert Kinder und Jugendliche zum wiederholten Male in den Ferien, um Lernlücken zu schließen. Die Summer School findet in den Räumlichkeiten des Lernzentrums Hilden, Nove-Mesto-Platz 3b, statt und wendet sich speziell an Mädchen und Jungen mit Migrationsgeschichte, Fluchterfahrung sowie Sprachförderbedarf.