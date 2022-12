Spende in Hilden Hamann Stiftung ermöglicht Theaterbesuch

Neben der Theater-Förderung hat die Hamann Stiftung seit 2016 weitere Kulturprojekte gefördert, darunter den Trommel- sowie den Musical-Workshop. Beide Musik-Projekte wurden jedoch coronabedingt gestoppt. „Jetzt ist es so, dass manche Kinder in den zwei Jahren, in denen Singen überhaupt nicht möglich war, das Singen regelrecht verlernt haben, so dass wir manchmal bei Null wieder anfangen müssen“, so Coenen. Zumindest aber der zweite Theaterbesuch des Schuljahres ist schon sicher: Er wird aus der Kasse des Schulvereins bestritten.